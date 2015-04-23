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فرنسا توقع اتفاق تعاون مع كبار مشغلي الإنترنت لمكافحة الإرهاب الإلكتروني

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فرنسا توقع اتفاق تعاون مع كبار مشغلي الإنترنت لمكافحة الإرهاب الإلكتروني فرنسا توقع اتفاق تعاون مع كبار مشغلي الإنترنت لمكافحة الإرهاب الإلكتروني

أرشيفية

وقعت الفرنسية اتفاق تعاون مع كبار مشغلي الإنترنت لمكافحة الإرهاب الإلكتروني والتصدي للمواقع الجهادية.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيانها، أن شركات “جوجل” و”فيسبوك” و”ميكروسوفت”، و”أبل” و”تويتر”، والجمعية الفرنسية للشركات المزودة لخدمة الإنترنت قد انضمت لهذا الاتفاق الذي يأتي عقب الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف يوم الثلاثاء في “وادي السيليكون” والتقى بممثلين عن هذه الشركات.

ويرمي الاتفاق إلى التصدي لمحاولات نشر التطرّف والتعصب على الإنترنت ووضع ألية سريعة لسحب المضامين ذات الطابع الإرهابي، فضلا عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية الفرنسية ومشغلي الإنترنت.

وصرح أحد مسؤولي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأنه تم إطلاق حوار منذ عدة أشهر مع وزارة الداخلية الفرنسية .. مشيرا إلى أن “فيسبوك” ترحب بأي مبادرة للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

كما وصف ممثلو “جوجل” الاجتماع الذي جرى اليوم بالبناء، مؤكدين عزمهم مواصلة الحوار لمحاربة الإرهاب والتطرّف.

يشار إلى أن فرنسا قد حجبت يوم ١٦ مارس الماضي خمسة مواقع متهمة بالإشادة بالإرهاب للمرة الأولى منذ أن اعتمد البرلمان قانونا يتيح ذلك في مكافحة الإرهاب، وأعقب ذلك غلق مواقع أخرى، بحسب وزارة الداخلية.

أ ش أ

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