"مكافحة المخدرات" تضبط مسجل خطر وشريكه يصنعان الأقراص المخدرة بالجيزة

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيادة اللواء أحمد الخولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، حملات أمنية موسعة استهدفت ملاحقة المتهمين من مروجى المواد المخدرة، وتمكنت من القبض على شخصين فى الهرم بالجيزة، أحدهما مسجل خطر لقيماهما بتصنيع والاتجار فى الاقراص المخدرة، وضبط سجين هارب بالشرقية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدرى الحشيش والأفيون.

ففى الواقعة الأولى، أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كل من "عاطف. م. أ" 40 سنة، صاحب مكتب تنظيم رحلات، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، سبق ضبطه واتهامه فى 2 قضية آخرها قضية سرقة، و" محمد. س. د" 33 سنة، عاطل، ومقيم بنبروه بمحافظة الدقهلية – مسجل شقى خطر مخدرات، بالاتجار فى العقاقير المخدرة.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحيازتهما 810 أقراص مخدرة، و3 عبوات لمسحوق الترمادول، ومكبس معدنى لغلق العبوات الزجاجية، وكمية كبيرة من الزجاجات الفارغة للعقاقير المخدرة، وكمية كبيرة من الاستيكرات اللاصقة على العبوات، ومبلغ 18 ألف جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمكبس والعبوات الفارغة والإستيكرات فى إعداد وتهيئة المواد المخدرة، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما، وتم إتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية من القبض على سجين هارب لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدرى الحشيش والأفيون، حيث أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام "عبدالله. م. س" 40 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية (هارب من السجون خلال أحداث يناير 2011 فى قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن 7سنوات ) بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدرى الحشيش والأفيون.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم إتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وتم ضبط المتهم فى كمين أعد له أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 100جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدام الدراجة البخارية فى عملية النقل والترويج.