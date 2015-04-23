10 نصائح لتقديم الطعام لطفلك دون ميكروبات

التغذية السليمة هى الأساس فى الصحة القوية، وتساعد الشخص على عدم الإصابة بالأمراض وتقوية الجهاز المناعى، والاهتمام بالتغذية يبدأ منذ الصغر، وهناك بعض الطرق التى تساعد فى الحفاظ على صحة الطفل عن طريق التغذية وكيفية تقديم الطعام له دون ميكروبات.

وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أفضل الأطعمة وطرق التحضير الجيدة وأفضل النصائح لتقديم طعام لطفلك دون ميكروبات، وهى:

>1- يجب على الأم غسل اليدين جيدًا قبل تحضير الطعام.

>2- استخدام أوعية الطهى معقمة "أى مغسولة بالماء الساخن".

>3- قبل بدأ الطفل فى تناول الطهى ينصح بغسل وتعقيم يديه.

>4- ينصح بغسل الخضراوات والفواكه جيدًا "أى يتم وضعها فى إناء مليء بالماء ومضاف إليه القليل من الخل الأبيض، ثم يتم شطفه بالماء جيدًا".

>5- تجنب وضع الملح أثناء طهى الطعام الخاص بطفلك.

>6- الابتعاد عن وضع السكر للمشروبات الخاصة بالطفل، ويمكنك الاستغناء عنها بالعسل الأبيض.

>7- ينصح بعدم تسخين الطعام لطفلك أكثر من مرة لأن هذه الطريقة تتسبب فى فقدان الطعام قيمته الغذائية.

>8- الاهتمام بالأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة والتى تساعد على بناء جسم طفلك بطريقة جيدة كالتفاح والبرتقال والطماطم والجزر المسلوق وقطعة صغيرة من "صدر الدجاج".

>9- الإكثار من إعطاء طفلك للحليب.

>10- الإكثار من تناول الخضراوات كالبطاطس والجزر والكوسة.