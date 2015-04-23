تخلص من حصوات الكلى خلال ساعتين على جهاز تفتيت الحصوات بمستشفيات أندلسية

تعددت طرق تفتيت الحصوات باختلاف الأسباب المسئولة عن تكوينها وتقنية تفتيت الحصاوى بالموجات التصادمية دون اللجوء للجراحة أو المنظار أو التخدير والتنويم فى المستشفى، هى الأحدث. تستخدم هذه التقنية فى تفتيت حصوات الكلى والحالب بدون جراحة باستخدام الموجات التصادمية من خارج الجسم تحت تأثير المسكنات العادية دون الحاجة لتخدير، حيث يتم تحديد مكان الحصوة بالأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية ثم توجيه الموجات التصادمية من خارج الجسم بدون أى جراحات ويتم التخلص من الحصوات مع البول ويعود المريض لممارسة حياته الطبيعية بعد ساعتين من الجلسة.

أكد دكتور وليد أمان استشارى المسالك والكلى وأمراض الذكورة والعقم، أنه تطورت جراحة المسالك بعد استخدام تقنيه الليزر والمنظار فى تفتيت الحصوات الكلى حيث انها تكنولوجيا طبية لتفتيت حصوات الكلى التى تصدر الموجات التصادمية من خارج الجسم، تستخدم فى علاج حصوات الكلى دون اللجوء إلى الجراحة، وتعمل على تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية وتحويلها إلى رواسب يسهل التخلص منها عن طريق البول وبدون أى تدخل جراحى بالكلى يفقدها من انسجتها أو خلايها التى من الصعب إعادتها كما كانت قبل الجراحه وهو حل صحى أكثر لأصحاب الكلى الواحدة على وجه الخصوص، حيث أنه يحسن من وظيفة الكلى بالتخلص من الحصاوى دون فتحها جراحياً، ودون تخدير أو تنويم بالمستشفى. وأوضح أن جلسة التفتيت تتم تحت تأثير المسكنات العادية وخلال ساعتين يتم التخلص من الحصوات..

وأضاف أن فكرت التفتيت بالموجات التصادميه جائت عندما وجدوا طائرات الألمانية أصبحت تتأثر من الجو وبعد التجربة اتضح أنه يوجد قوى تصادمية تأثر فى جسم الطائرة وتفتت أى شىء وعلى ذلك النهج تم تصنيع جهاز تفتيت الحصاوى، مع اختلاف انواع قوى التفتيت لكل جهاز يوجد اجهزة تستخدم بالشرارات الصوتيه أو المغناطيسيه اوالكهربائية.

وأضاف دكتور "أمان" على أن الأهم من التخلص من تفتيت الحصاوى هو الوقاية منها لأن أكثر من 50% من الحالات تعود لها الحصوات مرة أخرى لذلك نوفر برنامجا علاجيا يتبعه المريض بعد تفتيت الحصوات التى يتم التخلص منها مع البول، ويعود المريض إلى ممارسة حياته الطبيعية خلال ساعتين من الجلسة.

وقال إن الجهاز يحدد مكان الحصوة، إما باستخدام الأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية فى حالة الحصوات الشفافة، وتتوجه الموجات التصادمية من خارج الجسم إلى الحصوة من خلال طبقات الجلد المختلفة ومياه الجسم دون أى إجراء العلاج الأخرى المناظير الضوئية سواء لحصوات الكلى أو الحالب أو المثانة ويتم إجراؤها للحصوات التى لا تستجيب للتفتيت والنوع الذى لا يستجيب لتفتيت هو نوع وراثى كبير الحجم يتواجد فى "الحالب" أو متواجده بمكان ضيق بالمجارى البولية التى تحتاج لتدخل جراحى.