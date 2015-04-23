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هشام رامز:مصر تلقت 6 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات

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هشام رامز:مصر تلقت 6 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات هشام رامز:مصر تلقت 6 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أمس الأربعاء إن بلاده تلقت يوم الاربعاء ستة مليارات دولار من والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف رامز في اتصال هاتفي لرويترز الليلة “ تلقت اليوم 6 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات ودخلت أرصدة النقد الأجنبي بالفعل بواقع ملياري دولار لكل دولة.”

وقد تعهدت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في مارس اذار بتقديم دعم إضافي لمصر بإجمالي 12.5 مليار دولار في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي.

وأضاف رامز “الفائدة على الودائع 2.5 بالمئة والآجال تتراوح من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام.”

ومن شأن المساعدات الخليجية تعزيز مساعي المصرية للنهوض بالاقتصاد المنهك وتحقيق نمو لا يقل عن ستة بالمئة خلال السنوات المقبلة.

رويترز

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