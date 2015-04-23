حبس مسجل خطر أبلغ عنه صديقه الشرطة بسرقة مجوهرات من فيلا بالتجمع الخامس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار وليد السعيد بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة مجوهرات وأموال من داخل فيلا بالتجمع الخامس.

تمكن الرائد تامر عبد الشافى معاون مباحث قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة، من القبض على مسجل خطر اقتحم فيلا بمنطقة التجمع الخامس فى غياب أصحابها وسرق منها مجوهرات ومبلغ 100 ألف جنيه، بعدما أرشد عنه صديقه وأبلغ الشرطة، فتم القبض عليه وبحوزته المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان الرائد تامر عبد الشافى قد تلقى بلاغا من عاطل يفيد بقيام صديقه بسرقة فيلا بالتجمع الخامس، وأن صديقه عرض عليه "عزومة" لنجاحه فى سرقة الفيلا وامتلاكه أموالا ومجوهرات، انتقل على الفور المقدم محمد الشموتى رئيس مباحث قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة، وتمكن من القبض على المتهم وبحوزته المسروقات وأحيل للنيابة.