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ضبط مصنع لإنتاج المواد الغذائية مجهولة المصدر بنجع حمادى

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ضبط مصنع لإنتاج المواد الغذائية مجهولة المصدر بنجع حمادى ضبط مصنع لإنتاج المواد الغذائية مجهولة المصدر بنجع حمادى
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادى من ضبط مصنع لإنتاج المواد الغذائية مجهولة المصدر.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارًا يفيد بالقبض على وجيه وم س 49 سنة ورجب م ع 27 سنة عاملان لقيامهما بإنتاج مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون ترخيص وعثر بحوزتهما على 2 ماكينة لتعبئة العصائر و16922 عبوه عصير مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمى و10000 قطعة بلاستك معده للتعبئة و10000 كرتونة فارغة.

تحرر محضر بالواقعة بعد التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365