ضبط هارب من شروع فى قتل ومتهمين بحيازة مخدرات بحملة أمنية بنجع حمادى

شنت الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى حملة برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس الفرع، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية ومتعاطى ومروجى المواد المخدرة.

أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا واللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، وضمت ضباط وحدات المباحث والفرع عن القبض على "أحمد.ص.ب" 21 سنة عامل، والمطلوب فى القضية رقم 2487 لسنة 2015 جنح نجع حمادى (شروع فى قتل)، و"قناوى.ك.ا" بحوزته 28 قرص تامول و28 قرص ترامادول، و"عادل.ع.ع" 44 سنة عامل بحوزته 15 جراما من الأفيون، و"عبد اللطيف.ح.ع" 32 سنة بحوزته 13 طلقة نارية.