ضبط تشكيل عصابى متهم بخطف طفل وقتله بالدفن حيا بصحراء المنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على 5 أشخاص متهمين باختطاف طفل والحصول على فدية من أسرته ودفنه حيا فى الصحراء.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز سمالوط يفيد بورود بلاغ من شخص يدعى صلاح سيدهم والد الطفل شنودة، الذى يبلغ من العمر عامين تضمن البلاغ اختطاف نجله على يد مجهولين ورغم قيامه بدفع فدية لإطلاق سراحه إلا أنه عثر عليه جثة هامدة فى الصحراء.

تم تشكيل فريق بحث تمكن من تحديد الجناة وهم "عبد الظاهر.م" 24 سنة، و"محمد.م" 38 سنة فلاح، و"سيد.ش" 32 سنة عاطل، و"رضا.م" 25 سنة من مطاى وشقيقه "أمين" 29 سنة، والقبض عليهم وبحوزتهم 10 آلاف جنيه هى المتبقى من الفدية التى قام والد المجنى عليه بدفعها.

وقد اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة وقيامهم بدفنه داخل بيارة بقرية 1 بالظهير الصحراوى الغربى، وإلقاء كمية من الحجارة عليه.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3971 إدارى مركز سمالوط.