أخبار عاجلة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط تشكيل عصابى متهم بخطف طفل وقتله بالدفن حيا بصحراء المنيا

Google+ Print
ضبط تشكيل عصابى متهم بخطف طفل وقتله بالدفن حيا بصحراء المنيا ضبط تشكيل عصابى متهم بخطف طفل وقتله بالدفن حيا بصحراء المنيا
ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على 5 أشخاص متهمين باختطاف طفل والحصول على فدية من أسرته ودفنه حيا فى الصحراء.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز سمالوط يفيد بورود بلاغ من شخص يدعى صلاح سيدهم والد الطفل شنودة، الذى يبلغ من العمر عامين تضمن البلاغ اختطاف نجله على يد مجهولين ورغم قيامه بدفع فدية لإطلاق سراحه إلا أنه عثر عليه جثة هامدة فى الصحراء.

تم تشكيل فريق بحث تمكن من تحديد الجناة وهم "عبد الظاهر.م" 24 سنة، و"محمد.م" 38 سنة فلاح، و"سيد.ش" 32 سنة عاطل، و"رضا.م" 25 سنة من مطاى وشقيقه "أمين" 29 سنة، والقبض عليهم وبحوزتهم 10 آلاف جنيه هى المتبقى من الفدية التى قام والد المجنى عليه بدفعها.

وقد اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة وقيامهم بدفنه داخل بيارة بقرية 1 بالظهير الصحراوى الغربى، وإلقاء كمية من الحجارة عليه.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3971 إدارى مركز سمالوط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365