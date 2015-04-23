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مصرع عامل وإصابة شقيقه فى خلافات على قطعة أرض بدشنا

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مصرع عامل وإصابة شقيقه فى خلافات على قطعة أرض بدشنا مصرع عامل وإصابة شقيقه فى خلافات على قطعة أرض بدشنا
لقى عامل مصرعه إثر تلقيه طلقا ناريا بالصدر فيما أُصيب شقيقه على خلفية مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات على قطعة أرض بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارًا يفيد بمصرع حامد هاشم 35 سنة عامل إثر تلقيه طلقا ناريا فى الصدر وإصابة شقيقه محمد بطلق نارى أيضا، وأفادت التحريات أن آخرين أطلقوا عليهما أعيرة نارية بسبب خلافات معهم على قطعة أرض بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى الواقعه والقبض عليهم.

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مصر 365