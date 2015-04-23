لليوم الثانى.. المصريون يشهدون فجرا تساقط شهب "القيثارة" على الأرض

لليوم الثانى على التوالى، تشهد مصر فجر اليوم الخميس ظاهرة تساقط شهب "القيثارة"، حيث يراها المصريون بالعين المجردة.

وقال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الانهيار النيزكى ينشأ عنه تيارات من الحطام الكونى تدعى النيازك، حيث تدخل الغلاف الجوى للأرض بسرعات عالية جدا وفى مسارات متوازية، ومعظمها أصغر من حبات الرمل، ولذلك فكلها تقريبا تتفكك قبل أن تصل لسطح الأرض.

وأشار الدكتور أشرف تادرس، إلى أن شهب "القيتارة" للمذنب تاتشر الذى تم اكتشافه فى العام 1861، مضيفا أن الظاهرة بدأت يوم الخميس الماضى، ومن المقرر أن تستمر حتى 25 أبريل، لافتا إلى أن الزخات وصلت ذروتها أمس الأربعاء وتستمر الذروة فجر اليوم أيضا.

- النجم فيجا دليل المصريين لرؤية شهب القيثارة يشرق قبل منتصف الليل