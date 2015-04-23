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لجنة الفيروسات الكبدية: تسجيل 4 أدوية جديدة لعلاج فيرس سى بنهاية العام

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لجنة الفيروسات الكبدية: تسجيل 4 أدوية جديدة لعلاج فيرس سى بنهاية العام لجنة الفيروسات الكبدية: تسجيل 4 أدوية جديدة لعلاج فيرس سى بنهاية العام
قال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه سيتم تسجيل 4 أدوية جديدة لعلاج مرضى فيرس سى بنهاية العام الجارى، وهى mk و quartoوهارفونى وداكلنزا، مشيراً إلى أن توافر الأدوية الجديدة لفيرس سى يعنى وجود 5 برامج للعلاج بمراكز الكبد.

وأضاف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية أن 34 مركزا تابعا لوزارة الصحة والتعليم العالى تقوم بصرف أدوية علاج فيرس سى، مشيراً إلى أنه بنهاية العام سيكون هناك 50 مركزاً لصرف السوفالدى وبدائله ومثائله لمرضى فيرس سى.

وأكد رئيس اللجنة أنه سيتم إنشاء صندوق لعلاج مرضى فيرس سى، على أن يتم تخصيص نسبة من إجمالى الإنفاق على الصحة لمكافحة عدوى فيرس سى وعلاج المصابة به.


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