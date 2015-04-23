الاتحاد العام للمصرين بالخارج يشيد بمبادرة اليوم السابع "حط فلوسك فى البنوك"

أشاد الاتحاد العام للمصريين بالخارج بمبادرة اليوم السابع "حط فلوسك فى البنوك"، التى دعا إليها الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع.

وقال الدكتور فاروق الدسوقى رئيس الاتحاد فى بيان له إن هذه المبادرة تأتى فى وقتها خاصة بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى "مصر المستقبل"، وأنها تهدف لدعم الاقتصاد المصرى وتحريك هذه الأموال الراكدة واستثمارها فى المشروعات القومية الكبرى وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها، ما يسهم فى تنمية مصر وخلق فرص العمل للشباب والحد من الفقر والبطالة.

وقال محمد ريان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج إن هذه المبادرة تأتى انطلاقا من الدور الوطنى المهم لليوم السابع، باعتبارها ممثلة للصحافة الوطنية الحرة والنزيهة، وما تلعبه من دور تنويرى داعم لمصر واقتصادها، وأن من واجبنا الوقوف خلفها مؤازرين وداعمين.

وأن الاتحاد العام للمصريين بالخارج الذى يضم أكثر من 175 جالية وناديا ورابطة واتحادا فرعيا فى الخليج العربى وأوروبا الغربية وأمريكا وكندا وأستراليا، وبقية دول العالم يسعدها بل يشرفها الانضمام لهذه المبادرة؛ تأكيدا لدوره الرائد الذى يقوم به منذ إنشائه قبل ثلاثين عاما فى دعم مصر سياسيا واقتصاديا، حيث ارتفع حجم التحويلات النقدية لأبناء مصر فى الخارج من 11 مليار عام 2010 إلى 19.5 مليار دولار عام 2014.

الأمر الذى كان له أثر كبير فى دعم الاقتصاد المصرى وتوفير العملة الصعبة، وأن هدف الاتحاد حث أبناء مصر للخارج للوصول بهذا المبلغ لـ30 مليار دولار فى العام إن شاء الله.

من جانبه قال المهندس إسماعيل أحمد على الأمين العام للاتحاد أن الاتحاد سيشكل لجنة دائمة من أعضائه لتنفيذ بروتوكول التعاون مع اليوم السابع، ودعم الحملة وسيراسل جميع أعضائه من أندية وروابط وجاليات للانضمام لهذه المبادرة وإنجاحها، وحث أبناء مصر فى الخارج على زيادة التحويلات النقدية لمصر، وأيضا حث أسرهم بالداخل على وضع أموالهم ومدخراتهم فى البنوك المصرية، وأضاف أنه يثق فى الوطنية الكبيرة لأبناء مصر فى الخارج التى تجلت فى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة رغم المصاعب التى واجهوها.

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