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الكنائس الأرمينية تدق أجراسها 100 مرة فى ذكرى المذابح التركية الجمعة

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الكنائس الأرمينية تدق أجراسها 100 مرة فى ذكرى المذابح التركية الجمعة الكنائس الأرمينية تدق أجراسها 100 مرة فى ذكرى المذابح التركية الجمعة
قال المطران كريكور أوغسطينوس، مطران الأرمن الكاثوليك، إن الكنائس الأرمينية فى ستقيم احتفالا مساء الجمعة المقبل، بكنيسة الأرمن الأرثوذكس، بمنطقة رمسيس فى القاهرة، بمناسبة مرور مائة عام على المذابح التركية ضد الأرمن.

وأضاف المطران كريكور أوغسطينوس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، سوف تقوم الكنائس الأرمينية فى مصر بدق جرسها 100 مرة فى تمام الخامسة والربع كرمز للمائة عام على مرور المذابح.

من جانبه قال الأب رفيق جريش، رئيس المكتب الصحفى بالكنيسة الكاثوليكية، إن البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك، طالب من الكنائس فى رسالة منه التضامن مع الشعب الأرمنى الشقيق فى ذكرى الإبادة الأرمينية، لذلك سنصلى صلاة خاصة مع قرع الأجراس 100 جرس، على نية جميع شهداء الإيمان وذلك غداً الخميس الساعة الخامسة تماماً فى كنيستنا بالقديس كيرلس.

يذكر أن دولة أرمينيا تحتفل بذكرى مرور مائة عام على المذابح التركية ضد الأرمن، بمشاركة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، والأنبا يؤانس أسقف الخدمات العامة،والقس أنجيلوس أسحق سكرتير البابا، إضافة لوفد مصرى مكون من قرابة 55 شخصية.


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مصر 365

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