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بالفيديو.. محافظ الإسماعيلية لأسرة الأبنودى: لدينا تعليمات عليا برعايتكم

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بالفيديو.. محافظ الإسماعيلية لأسرة الأبنودى: لدينا تعليمات عليا برعايتكم بالفيديو.. محافظ الإسماعيلية لأسرة الأبنودى: لدينا تعليمات عليا برعايتكم
قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية للإعلامية نهال كمال زوجة الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى اثناء تقديم العزاء لها "أقيموا معنا فى الإسماعيلية ولا تتركوا منزل الأبنودى، ولدينا تعليمات عليا من الرئاسة برعاية أسرة الأبنودى، وسوف نبذل جهدا فى تقديم كل الرعاية لكم".

وأكد المحافظ فى تصريحات خاصة إلى أن الأبنودى "غالى علينا وزى ما قال الرئيس السيسى: الأبنودى ابن والاهتمام به واجب قومى لما أعطاه لمصر طوال فترة حياته".

وأكدت الإعلامية نهال كمال أن المنزل سيظل مفتوحا ولن يغلق وسوف تتواجد فيه الأسرة لأن الأبنودى هو الذى اختاره وبناه وعاش فيه.

وأضافت زوجة الخال أنها لم تر تكريما فى حياتها مثل ما حصل عليه الأبنودى سواء من الرئيس عبد الفتاح السيسى أو من قيادات القوات المسلحة والمصريين عموما الذين أحبوا الأبنودى وحرصوا على زيارته أثناء مرضه، وأيضا من الفنانين والمثقفين رفقاء دربه الإبداعى ومشواره فى الحياة.
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>- نهال كمال: الشاعر الحقيقى لا يموت والأبنودى أوصى الجيش بإقامة سرادق عزائه

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مصر 365

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