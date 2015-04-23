اليوم.. مؤتمر صحفى مشترك للرئيس السيسى ونظيره اليونانى بالاتحادية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس، نظيره اليونانى "بروكوبيس بافلوبولوس"، حيث من المقرر أن يبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات المصرية اليونانية والقضايا الثنائية المشتركة كما يعقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً بقصر الاتحادية الرئاسة بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن تستغرق الزيارة الأولى للرئيس اليونان الجديد يومين وتأتى بعد شهرين فقط من انتخابه لأعلى منصب سياسى فى اليونان، وذلك فى ثانى زيارة رسمية له خارج بلاده بعد قبرص.

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