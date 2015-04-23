أخبار عاجلة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. مؤتمر صحفى مشترك للرئيس السيسى ونظيره اليونانى بالاتحادية

Google+ Print
اليوم.. مؤتمر صحفى مشترك للرئيس السيسى ونظيره اليونانى بالاتحادية اليوم.. مؤتمر صحفى مشترك للرئيس السيسى ونظيره اليونانى بالاتحادية
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس، نظيره اليونانى "بروكوبيس بافلوبولوس"، حيث من المقرر أن يبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات المصرية اليونانية والقضايا الثنائية المشتركة كما يعقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً بقصر الاتحادية الرئاسة بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن تستغرق الزيارة الأولى للرئيس اليونان الجديد يومين وتأتى بعد شهرين فقط من انتخابه لأعلى منصب سياسى فى اليونان، وذلك فى ثانى زيارة رسمية له خارج بلاده بعد قبرص.


>- الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية فى الأبنودى والشهيد وائل طاحون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365