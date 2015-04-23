مصرع مسئول لجنة العمليات النوعية للإخوان بالخانكة فى مواجهة مع الأمن

لقى مسئول لجنة العمليات النوعية بالخانكة فى القليوبية، والتابع لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، مصرعه قبل قليل فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عقب مواجهات عنيفة مع القوات وتبادل لإطلاق النيران أسفر عن مصرعه.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت معلومات مفادها تواجد محمد العسكرى حسن صابر مسئول لجنة العمليات النوعية بالخانكة، فى أحد الاوكار بالمنطقة، وعلى الفور تم إعداد مأمورية أمنية موسعة بالتنسيق مع قوات الأمن المركزى.

وفور مداهمة القوات لمكان اختباء المتهم بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، وهو ما دفعهم لمبادلته إطلاق الأعيرة النارية، وأسفر تبادل إطلاق النار على مصرع المتهم وتم ضبط بحوزته بندقية آلية.