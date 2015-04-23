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“لعنة المومياء ” تعيد عشرات القطع الأثرية من أمريكا إلى مصر

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“لعنة المومياء ” تعيد عشرات القطع الأثرية من أمريكا إلى مصر “لعنة المومياء ” تعيد عشرات القطع الأثرية من أمريكا إلى مصر

أعاد مسؤولون في الجمارك الأمريكية مساء الاربعاء تابوتا مصريا يعود إلى الحقبة اليونانية الرومانية تم العثور عليه في مرآب لاصلاح السيارات في بروكلين، بالإضافة إلى عشرات من القطع الأثرية الأخرى إلى كجزء من عملية تستهدف التهريب غير المشروع.

وأعادت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية القطع في اطار تحقيق منذ خمس سنوات يعرف باسم عملية “لعنة المومياء” والتي تم من خلالها اعادة حوالي 7 ألاف قطعة اثرية من مختلف انحاء العالم. ولم تذكر الادارة كيف ومتى وصلت القطع إلى الولايات المتحدة. وعثر على التابوت في مرآب عام 2009.

وشملت القطع التي تم اعادتها أيضا عشرات القطع من العملات النقدية القديمة ونماذج خشبية لقوارب تعود للمملكة الوسطى ونقش على الحجر الجيري سرق من معبد مصري.

د ب أ

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