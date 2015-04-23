بعد انتشارها بين الأحياء.. القمامة تحاصر الأموات ببنى عبيد بالدقهلية

سادت حالة من الغضب بين أهالى مدينة بنى عبيد التابعة لمحافظة الدقهلية بعد أن وصل الإهمال إلى جثث الموتى والمقابر.

وطالب الأهالى المسئولين بإنقاذ جثث ذويهم داخل مقابر المدينة بعد محاصرة القمامة لها، وأشار الأهالى إلى أن هناك حالة احتضار وموت بطىء تعيشها مدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية فى غياب مسئولى الأجهزة التنفيذية فبعد شكوى الأهالى المستمرة من مشاكل القمامة المتراكمة هنا وهناك وحالة الطرق الداخلية والخارجية السيئة وتدهور الرعاية الصحية، جاءت أزمة إهمال المقابر بمنطقة (ولاد زغلى) والتى تراكمت القمامة حولها ووصلت إلى حالة لا تطاق لتزيد حلقة جديدة من الإهمال بالمحافظة، بعد انتشار الروائح الكريهة داخل المقابر من القمامة والمخلفات.

وقال محمد عبد الغنى شادى المنسق الإعلامى لتحالف شباب الثورة إن الأهالى يستشيطون غضبا لأنه من الواجب احترام القبور ولا يجوز وضع القمامة فوقها ومن الواجب أيضا منع هؤلاء الذين يقومون بوضع القمامة على المقابر وحرقها، مطالبًا بعدم الاستهانة بالموتى فهذا الأمر يهين آدمية الأحياء وقدسية الموتى، مضيفا ً أن ديننا الإسلامى الحنيف لا يرضى بذلك ونهى عنه وحث على كرامة الميت ودفنه، ونحن بدورنا يجب علينا ألا نلتزم الصمت وأبلغنا الجهات المختصة عن كل ما يحدث لكنها لم تحرك ساكناً ولا تجيب المنادى.

وطالب المنسق الإعلامى لتحالف شباب الثورة المسئولين بأن ينظروا لمدينة بنى عبيد ويقدرون المعاناة التى يعيشها أهلها منذ سنوات طويلة ولم تشهد أى تغييرات، مشيرا ًإلى أن المقابر والطرق والشوارع الرئيسية ومستشفى بنى عبيد وكوبرى وكورنيش المدينة سقطت من حسابات المسئولين.