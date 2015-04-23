21 طلقة أثناء دفن جثمان شهيد قسم العريش بمسقط رأسه بالشرقية

شيع أهالى الشرقية جثمان الشهيد الرائد محمد خالد السحيلى، بمدافن العائلة بمسقط رأسه بقرية حانوت مركز كفر صقر محافظة الشرقية، وردد المشيعون هتافات معادية لجماعة الإخوان الإرهابية منها "الشعب يريد إعدام الإخوان- الإخوان أعداء الله".. فيما أطلقت قوات الأمن 21 طلقة فى الهواء تحية لروح الشهيد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان قد أدى آلاف المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد مركز السحيلى وحمل جثمانه الطاهر على سيارة الدفاع المدنى متجه إلى المقابر التى تبعد عن المسجد قرابة 2كم.
شارك فى تشييع الجنازة آلاف من الأهالى يتقدمهم مساعد وزير الداخلية للأمن العام واللواء مليجى فتوح مدير أمن الشرقية ولفيف من القيادات الأمنية بالشرقية وشمال سيناء.