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21 طلقة أثناء دفن جثمان شهيد قسم العريش بمسقط رأسه بالشرقية

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21 طلقة أثناء دفن جثمان شهيد قسم العريش بمسقط رأسه بالشرقية 21 طلقة أثناء دفن جثمان شهيد قسم العريش بمسقط رأسه بالشرقية
شيع أهالى الشرقية جثمان الشهيد الرائد محمد خالد السحيلى، بمدافن العائلة بمسقط رأسه بقرية حانوت مركز كفر صقر محافظة الشرقية، وردد المشيعون هتافات معادية لجماعة الإخوان الإرهابية منها "الشعب يريد إعدام الإخوان- الإخوان أعداء الله".. فيما أطلقت قوات الأمن 21 طلقة فى الهواء تحية لروح الشهيد.

وكان قد أدى آلاف المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد مركز السحيلى وحمل جثمانه الطاهر على سيارة الدفاع المدنى متجه إلى المقابر التى تبعد عن المسجد قرابة 2كم.

شارك فى تشييع الجنازة آلاف من الأهالى يتقدمهم مساعد وزير الداخلية للأمن العام واللواء مليجى فتوح مدير أمن الشرقية ولفيف من القيادات الأمنية بالشرقية وشمال سيناء.

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مصر 365