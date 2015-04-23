وزارات وهيئات اتحادية تحول خدماتهــــــــــا إلى ذكيـة.. وشهر لمن لم يلحق بالركب

أعلنت وزارات وهيئات اتحادية تحول كامل خدماتها إلى ذكية، فيما تحث تلك التي لم تلحق بالركب الخطى وتسابق الزمن، مستغلة مهلة الشهر لتصبح كامل خدماتها ذكية مع 22 مايو المقبل.

فقد دشنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في إطار التحول الذكي التي تشهده كل المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لعملائها، حزمة من التطبيقات الذكية التي من خلالها يستطيع كل المتعاملين معها الحصول على خدمات سريعة وبسيطة.

وتعتمد وزارة الأشغال العامة على تقديم مشروع I4S »الخدمات الذكية المكانية المتكاملة« والتي تعمل على خلق حلول إلكترونية تفاعلية ذكية (live data) مبنية على قواعد بيانات جغرافية GIS تربط جميع الجهات الحكومية بأنظمة ذكية وقواعد وبيانات مشتركة.

ونجحت وزارة العدل في توفير الأنظمة الإلكترونية لجميع الخدمات التي تقدمها من خدمات قضائية وأخرى إدارية.

أما وزارة الداخلية فقد بلغ عدد خدمات المرور والترخيص المتوافرة على الهواتف الذكية 13 خدمة.

وتقدم وزارة الخارجية مجموعة من الخدمات الإلكترونية والذكية للمواطنين والمراجعين، سواء من خلال مقر الوزارة أو البعثات الدبلوماسية التابعة لها حول العالم، ومن هذه الخدمات خدمة »تواجدي« التي توفر الخدمة خاصية التسجيل المباشر لمرة واحدة. ونفذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حزمة مشاريع للانتقال إلى مرحلة الحكومة الذكية.

وطورت وزارة المالية خدماتها بما يضمن تسهيل إجراءاتها والحصول عليها من قبل المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص بشكل أكثر سهولة وكفاءة.

كما أطلقت وزارة البيئة والمياه تطبيقاً للخدمة الحكومية الذاتية عبر الهاتف المحمول ومن خلال »تويتر«، في سبيل تمكين المتعاملين من تلقي ردود خلال ثوانٍ.

وأطلقت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية حزمة الخدمات الذكية، تضمنت 30 خدمة ذكية لمتعامليها.

وأكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حرصها على تحويل جميع خدماتها إلى ذكية وأطلقت التطبيق الذكي FAHR في أكتوبر الماضي.

وحولت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس »مواصفات« جميع خدماتها ذات الأولوية إلى ذكية. أما الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء فقد أنجزت التحول الذكي بالكامل في 12 خدمة أساسية ذات الأولوية.

وتحرص هيئة الإمارات للهوية، على أن تكون واحدة من المؤسسات السباقة في تقديم خدمات ذكيّة، حيث أطلقت باقتها الأولى التي تضمنت 5 خدمات.

الشؤون الاجتماعية

ودشنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في إطار التحول الذكي الذي تشهده كل المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لعملائها..

حزمة من التطبيقات الذكية التي من خلالها يستطيع كل المتعاملين معها الحصول على خدمات سريعة وبسيطة، وقدمت الوزارة خدمات اشتملت على مجموعة التطبيقات الذكية للوزارة، وهي التطبيق الذكي، والموقع الذكي، وموقع نماء الإلكتروني، ونظام التفتيش الذكي، وبوابة مرسال الإلكترونية، وتطبيقات رعاية وتأهيل المعاقين، ولها تطبيقان، ونظام الضمان الاجتماعي.

وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية للأشخاص من ذوي الإعاقة الكثير من التطبيقات التي تجعلهم متواصلين بقوة مع محيطهم المجتمعي.

الأشغال العامة

وعملت وزارة الأشغال العامة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان على تقديم خدماتها كافة إلكترونياً بنسبة 100%، وتعتمد وزارة الأشغال العامة على تقديم مشروع I4S »الخدمات الذكية المكانية المتكاملة«..

والتي تعمل على خلق حلول إلكترونية تفاعلية ذكية (live data) مبنية على قواعد بيانات جغرافية GIS تربط جميع الجهات الحكومية بأنظمة ذكية وقواعد وبيانات مشتركة، يمكن من خلالها تطوير تطبيقات ذكية بهدف توفير منصة تفاعلية للتعامل مع مختلف أنواع الاستعلامات وإنجاز المعاملات.

30 خدمة

ويوفر برنامج الشيخ زايد للإسكان 30 خدمة ذكية مختلفة، منها 18 خدمة لمقدمي الطلبات و12 خدمة لفئة الاستشاريين و3 خدمات للمقاولين.

بلغ عدد خدمات المرور والترخيص التي توفرها وزارة الداخلية على الهواتف الذكية 13 خدمة عبر تطبيق الوزارة »UAE MOI« تحت شعار »تطبيق واحد.. خدمات متعددة«، تجسيداً لمبادرة حكومة الإمارات الذكية في تطوير الخدمات، وتسهيل عملية حصول المتعاملين عليها.

ترخيص العمل

وأكدت الوزارة العمل على تطوير جميع خدمات القطاع وتوفيرها للمواطنين والمقيمين أينما كانوا وعلى مدار الساعة، مشيرة إلى تقليص معظم الروابط الإلكترونية بالاتفاق مع الشركاء وتقديم الخدمات عبر عدة قنوات إلكترونية خصوصاً تطبيقات الهواتف الذكية.

ويتيح توفير الخدمات عبر تطبيقات الداخلية الذكية للأفراد الحصول عليها دون الرجوع إلى إدارات الترخيص، وهي توفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين، وتعزز منظومة خدمات الوزارة من أجل راحة وإسعاد الأفراد بسرعة إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة.

التعليم العالي

نفذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حزمة من المشاريع التي تتسق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالانتقال إلى مرحلة الحكومة الذكية..

وتمثلت هذه المشاريع الذكية في بوابة الطلبة المبتعثين، نظام التصديقات، بالإضافة إلى نظام معادلة الشهادات العلمية، وذلك قبل انتهائها من تحويل كافة الخدمات الإلكترونية بموقعها الإلكتروني إلى خدمات ذكية عبر الهواتف النقالة.

كما أنجزت الوزارة تحويل الموقع الإلكتروني الخاص بها بالكامل إلى نسخة تفاعلية، تستجيب مع مختلف الهواتف الذكية، بالإضافة إلى توفير خدمة ذكية عبر الهاتف المحمول تتيح الإجابة عن استفسارات المتعامل حول اعتماد المؤسسة التعليمية من عدمه خلال 30 ثانية فقط.

وأشار سيف راشد المزروعي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة إن بوابة الطلبة المبتعثين تعد أحد التطبيقات الذكية التي نفذتها الوزارة وحصلت خلالها على جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول العام الجاري.

اقتصاد معرفي

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الوزارة طورت خدماتها بما يضمن تسهيل إجراءاتها والحصول عليها من قبل المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص بشكل أكثر سهولة وكفاءة عن أي وقت مضى، توافقاً مع متطلبات مبادرة الحكومة الذكية ورؤية الإمارات 2021.

وقال في تصريحات لـ»البيان« إن هذه الخطوات جاءت إدراكاً للدور المهم الذي تقدمه وزارة المالية في تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي في الدولة..

مشيراً إلى أن التحول الذي تم من شأنه أن يسهم في تفعيل مشاركة المواطنين في دفع عجلة التطوير الاقتصادي في الدولة، كما يسهم بشكل فعّال في خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار الأجنبي، وتفعيل الدور الذي تقدمه خدمات وزارة المالية في تعزيز مقومات النجاح في سهولة ممارسة الأعمال في الدولة.

اتفاقية

من جهة أخرى، وقعت وزارة المالية وجامعة حمدان بن محمد الذكية اتفاقية تقضي بتأهيل وإلحاق 21 موظفاً في الوزارة من الصف الثاني ببرنامج »الشامل الذكي« الذي تقدمه الجامعة لتطوير مهاراتهم القيادية على مدى العام الجاري.

وقع الاتفاقية في مقر وزارة المالية في أبوظبي عن الوزارة، مصبح محمد السويدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، فيما وقعها عن الجامعة عذبة الكمدة نائب رئيس الجامعة لتطوير الدارسي في قطاع تطوير الدارسين.

وأكد مصبح محمد السويدي حرص وزارة المالية على تطوير قدرات موظفيها، وتأهيلهم بشكل متقن للقيام بالمهام الموكلة إليهم ضمن مناصبهم الحالية وتأهيلهم للانتقال إلى مناصب أعلى.