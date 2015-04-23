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28 وكيل نيابة وقاضياً يؤدون اليمين القانونية

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28 وكيل نيابة وقاضياً يؤدون اليمين القانونية 28 وكيل نيابة وقاضياً يؤدون اليمين القانونية

 أدى 28 من القضاة ووكلاء النيابة الجدد، اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، وذلك في قصر الرئاسة أمس، بمناسبة بدء ممارستهم لمهامهم كقضاة ووكلاء نيابة في دائرة القضاء بأبوظبي. 

ورحب سموه بانضمام القضاة ووكلاء النيابة الجدد للسلك القضائي، متمنياً لهم النجاح في مهامهم وأن يكونوا إضافة نوعية بخبرتهم وعلمهم وسلوكهم وإدارتهم، وداعمين لمسيرة التطوير المتواصل التي تشهدها دائرة القضاء بهدف تسهيل إنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة والتعامل مع القضايا بشفافية تامة ومصداقية كبيرة ومهنية عالية، وتحقيق أعلى درجات النزاهة والموضوعية، وتحقيق العدل والمساواة بين المراجعين وأطراف التقاضي كافة.  

وثمن سموه زيادة إقبال العنصر المواطن من الجنسين على سلك القضاء، داعياً إلى مواصلة عملية استقطاب الكفاءات والخبرات المحلية تنفيذاً لسياسة القيادة الرشيدة الداعية إلى توفير الفرص وإتاحتها للمواطنين ودعماً لخطط الدائرة وبرامجها الرامية إلى رفدها المستمر بالطاقات المؤهلة والمدربة. 

من جانبهم؛ ثمن القضاة ووكلاء النيابة الثقة التي أولاهم إياها سمو رئيس الدائرة، وعاهدوه بأن يحكموا بالعدل بين الناس، وأن يوظفوا خبراتهم وعلومهم لتطوير العمل في دائرة القضاء.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء بأبوظبي، والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش بدائرة القضاء بأبوظبي.

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