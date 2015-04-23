منصور بن زايد يبحث مع خليفة حفتر تعزيز العلاقات بين الإمارات وليبيا

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أمس في أبوظبي، الفريق خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وليبيا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد، خلال اللقاء، وقوف دولة الإمارات الدائم مع الشرعية، وتأييدها للحكومة المعترف بها دولياً المنبثقة عن البرلمان الليبي الذي أفرزته انتخابات حرة ونزيهة. كما أكد سموه حرص دولة الإمارات على أن يعم الأمن والاستقرار أرجاء ليبيا..

مشيراً إلى أن الإمارات تدعو كل الأطراف إلى نبذ الخلافات والتوافق وبذل كل جهد ممكن، من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، وعبّر سموه عن تمنياته للشعب الليبي الشقيق بتحقيق الأمن والاستقرار.