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سفير السعودية في الولايات المتحدة: إعادة الأمل تحمي اليمنيين من الحوثيين

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سفير السعودية في الولايات المتحدة: إعادة الأمل تحمي اليمنيين من الحوثيين سفير السعودية في الولايات المتحدة: إعادة الأمل تحمي اليمنيين من الحوثيين

 

أكد سفير المملكة العربية في الولايات المتحدة، عادل الجبير، أمس الأربعاء، أن عملية “إعادة الأمل” ترمي لحماية المدنيين اليمنيين من استهداف الحوثيين لهم.

وفي مؤتمر صحفي من واشنطن، نقلت العربية عن الجبير قوله: “ندرك أن الحل في اليمن يكمن في المسار السياسي وليس العسكري”، مشدداً على أن “عملية إعادة الأمل تهدف لإحياء العملية السياسية في اليمن”.

لكنه استدرك أن عملية إعادة الأمل “تشمل أيضا وقف أي أعمال عدائية للحوثيين”، مذكراً في هذا السياق أن “الحوثيون قصفوا تعز اليوم وقاموا بتحركات في مدن أخرى”.

وشدد على أن الرياض ستواصل “الدفاع عن الشرعية في اليمن ضمن إعادة الأمل”، موضحاً: “نستخدم القوة ضد الحوثيين لمنعهم من السيطرة على اليمن عسكريا”.

كما قال السفير إن قوات التحالف استطاعت إعادة الشرعية للحكومة اليمنية ودحر المجموعات التي ترتبط بإيران وحزب الله. واعتبر الجبير أيضا أن الدور الإيراني في اليمن واضح وأن وجود عناصر إيرانية في اليمن هو بالتأكيد ليس بهدف السياحة أو التجول، حسب تعبيره.

وفي سياق متصل، تحدث عن “استمرار الرقابة على اليمن جوا وبحرا للتأكد من عدم تسليح الحوثي”، وعن العمل على “حماية حركة الملاحة في باب المندب”.

كما شرح أن عملية عاصفة الحزم هدفت لإزالة أي تهديد للسعودية وخاصة الصواريخ، كما أكد أن المملكة تعمل على إعادة إحياء الاقتصاد اليمني وتحقيق الرخاء لليمنيين.

وتابع: “تم تدمير الترسانة الباليستية التي استولى عليها الحوثيون.. تم تحقيق أهداف عاصفة الحزم ولهذا بدأت عملية إعادة الأمل”.

إلا أنه شدد على “أننا سنرد بشكل مباشر على أي تحركات عدوانية للحوثيين”.
> أ ش أ

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