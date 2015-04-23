وزيرة الثقافة تونسية: نبحث مع إيران إنتاج فيلم سينمائي مشترك

أكدت وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث التونسية لطيفة الأخضر أهمية تطوير العمل الثقافي المشترك مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات الثقافية.

وذكر بيان للوزارة أمس أن الوزيرة التونسية التقت مع السفير الإيراني مصطفى بروجردي، وبحث الجانبان سبل التعاون في مجال صناعة السينما لإنتاج فيلم مشترك تونسي إيراني.

من جهته، أعرب السفير الإيراني عن استعداد بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل الاتفاقيات التي تم إمضاؤها في مجال الترجمة والموسيقي والسينما موجها الدعوة لتونس للمشاركة في معرض طهران الدولي للكتاب لمزيد التعريف بالكتاب التونسي بإيران.

حضر اللقاء مديرة إدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة التونسية والملحق الثقافي الإيراني والكاتب الأول لدى سفير إيران بتونس.

أ ش أ