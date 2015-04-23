الرئيس الفرنسي يبحث مع نظيره الغيني جهود مكافحة إيبولا و القضايا الاقليمية

استقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أمس الاربعاء بقصر الاليزيه نظيره الغيني ألفا كوندي حيث بحث الجانبان جهود مكافحة فيروس “إيبولا و القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

> وذكرت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه)-في بيان لها اليوم الاربعاء- ان الرئيسين أكدا على ضرورة عدم التراخي في مكافحة وباء الايبولا حوى يتم القضاء عليه تماما.

وأشارت الى ان فرنسا رصدت اكثر من ١٥٨ مليون يورو لمكافحة إيبولا منهم ١١٠ ملايين في غينيا، مشددة على ان الهدف اليوم هو اجتثاثه تماما.

وقد أوقع هذا الوباء منذ ديسمبر ٢٠١٣ نحو ١٠ آلاف قتيل بشكل أساسي في سيراليون وليبيريا وغينيا ثم تراجع في نهاية ٢٠١٤ باستثناء غينيا التي ما زال ينشط فيها وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية.

كما أكد الرئيس أولاند دعم فرنسا لمشروعات ادخال الكهرباء في غينيا وذلك بتخفيف الديون المستحقة عليها وتوفير المساعدات المالية اللازمة،بحسب بيان الاليزيه.

و أعرب ايضا عن تأييده لمبادرات الحكومة الغينية لإجراء حوار مع المعارضة في ضوء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أكتوبر ٢٠١٥، داعيا كافة الاطراف الى نبذ العنف.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقليمية، أعرب الرئيسان عن دعمهما لاتفاق الجزائر للسلام بين أطراف النزاع في مالي وحثا الاطراف التي لم توقع عليه بعد ان تفعل ذلك. كما أشادوا بالتقدم الذي تحقق على المستوى الاقليمي لمكافحة جماعة “بوكو حرام” الارهابية، وفقا لبيان الاليزيه.

> أ ش أ