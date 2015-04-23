الجيش الليبي يحقق تقدما نحو معسكر 27 بالطريق الساحلي بغرب طرابلس

حققت قوات الجيش الليبي أمس الأربعاء تقدما حاسما نحو معسكر 27 بالطريق الساحلي بغرب العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد مصدر عسكري مساء اليوم ، أن قوات الجيش سيطرت على منطقة الحشان على بعد 2 كيلو متر من جسر ومعسكر 27 على الطريق الساحلي محققا خطوات حاسمة على هذا المحور.

وقال المصدر ، إن الجيش أنهى سيطرته على منطقة الزهراء ، إضافة إلى تقاطع طريق “الشرطة العسكرية” المؤدي إلى وسط طرابلس.

وأوضح المصدر بأن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة للسيطرة على مقر كتيبة “27 “الواقعة بين العاصمة ومدينة الزاوية .

ونفي المصدر العسكري التوصل إلى هدنة بين قوات الجيش وقوات “فجر ليبيا” ، لافتا إلى أن قوات الجيش تواصل التقدم لتحرير العاصمة .

يشار إلى أن الجيش يسيطر منذ أسابيع على كامل منطقة العزيزية والساعدية ويتجه وفق الخطة الاستراتيجية نحو طرابلس.

> أ ش أ