الرئيس الفرنسي: سنرد الأموال التي سددتها روسيا حال عدم إتمام صفقة الميسترال

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ان باريس تعتزم رد الأموال التي سددتها موسكو حال عدم تسليم سفينتي “الميسترال” الى الجانب الروسي.

جاء ذلك في تصريح له أمس الاربعاء تعليقا على الطلب الذي عبر عنه الرئيس الروسي باسترداد المبالغ التي سددتها بلاده في صفقة الميسترال بعد ان علقت فرنسا في نوفمبر الماضي عملية التسليم على خلفية الأزمة الاوكرانية.

وقال اولاند انه سيتم التطرق لكل الفرضيات إلا انه في الوقت الراهن عملية تسليم الميسترال ليست ممكنة، مشيرا الى أن لقاءه المرتقب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد غد الجمعة بأرمينيا.

كان الرئيس أولاند قد صرح الاحد بأن باريس وموسكو تتفاوضان للتوصل الى حل بشأن صفقة بيع السفينتين الحربيتين، وذلك عقب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي اكد فيها انه يتوقع ان تعيد فرنسا المبالغ التي دفعت في هذا العقد الذي تم إبرامه في يونيو ٢٠١١ في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بقيمة ١.٢ مليار يورو.

أ ش أ