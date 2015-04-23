أخبار عاجلة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الرئيس الفرنسي: سنرد الأموال التي سددتها روسيا حال عدم إتمام صفقة الميسترال

Google+ Print
الرئيس الفرنسي: سنرد الأموال التي سددتها روسيا حال عدم إتمام صفقة الميسترال الرئيس الفرنسي: سنرد الأموال التي سددتها روسيا حال عدم إتمام صفقة الميسترال

الرئيس الفرنسيى فرانسوا أولاند

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ان باريس تعتزم رد الأموال التي سددتها موسكو حال عدم تسليم سفينتي “الميسترال” الى الجانب الروسي.

جاء ذلك في تصريح له أمس الاربعاء تعليقا على الطلب الذي عبر عنه الرئيس الروسي باسترداد المبالغ التي سددتها بلاده في صفقة الميسترال بعد ان علقت فرنسا في نوفمبر الماضي عملية التسليم على خلفية الأزمة الاوكرانية.

وقال اولاند انه سيتم التطرق لكل الفرضيات إلا انه في الوقت الراهن عملية تسليم الميسترال ليست ممكنة، مشيرا الى أن لقاءه المرتقب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد غد الجمعة بأرمينيا.

كان الرئيس أولاند قد صرح الاحد بأن باريس وموسكو تتفاوضان للتوصل الى حل بشأن صفقة بيع السفينتين الحربيتين، وذلك عقب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي اكد فيها انه يتوقع ان تعيد فرنسا المبالغ التي دفعت في هذا العقد الذي تم إبرامه في يونيو ٢٠١١ في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بقيمة ١.٢ مليار يورو.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا