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6 أطعمة تجنبك الإصابة بالسرطان والأزمة القلبية والسكتة الدماغية

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6 أطعمة تجنبك الإصابة بالسرطان والأزمة القلبية والسكتة الدماغية 6 أطعمة تجنبك الإصابة بالسرطان والأزمة القلبية والسكتة الدماغية
السرطان والأزمات القلبية والسكتة الدماغية من أخطر الأمراض القاتلة على الإطلاق، وكشف مؤخرا تقرير مثير نشر بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من الأطعمة الرائعة التى تساهم فى الوقاية من هذه الأمراض الخطيرة، وتقدم هذه النصائح الطبيبة البريطانية سالى نورتون، استشارية علاج السمنة.

وكشف التقرير عن 6 أطعمة "سوبر فودز" تساهم فى الوقاية من الإصابة بالسرطان والأزمات القلبية والسكتة الدماغية، و تشمل:

1.الكريز: وهو غنى بمستويات عالية من العناصر الغذائية الهامة، تتمتع بخواص مضادة للأكسدة، وتعزز جودة النوم، وكما أنها تحد من الآثار الضارة التى تعقب التمارين الرياضية مثل آلام وضعف العضلات والالتهابات.

2.الأفوكادو: يحتوى على قدر كبير من أحادية التشبع، والتى تساعد فى الحد من مستويات الكولسترول الضار، وبالتالى تقلل من فرص الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية.
>3.الكرانبرى أو التوت الأحمر: يساهم فى تعزيز صحة القلب ويمنع الإصابة ببعض أنواع السرطان وذلك بفضل احتوائه على قدر كبير من المركبات البوليفينولية المضادة للأكسدة، والتى تتمتع أيضاً بخواص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا.

4.بذور القرع العسلى أو اللب الأبيض: غنية بالبروتينات والألياف النباتية والمنجنيز والمغنسيوم والفوسفور والزنك، وهى تساهم فى تعزيز المناعة وتحد من فرص الإصابة بالأمراض الخطيرة.
>5.التوت الأزرق: يحتوى على قدر كبير من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وهى تساهم فى تعزيز صحة القلب والوقاية من السرطان وتحسين وظائف المخ.

6.المريمية أو بذور الشيا: محملة بقدر كبير من مضادات الأكسدة والألياف الذائبة والمعادن، وكما أنها غنية بالأوميجا-3 والكالسيوم، وتساهم هذه العناصر جميعاً فى تعزيز صحة الإنسان وحمايته من الأمراض الخطيرة والقاتلة.

نشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والعشرين من شهر أبريل الجارى.

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مصر 365

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