7 نصائح تخلصك من الصداع النصفى.. منها تناول وجبات صغيرة وتدليك الرأس

هل تعانى من الصداع المتكرر؟ والذى قد ينتج عن الإجهاد أو العمل لساعات طويلة، إليك بعض النصائح التى يقدمها موقع ماج الإلكترونى، والتى تساعدك على التخلص من نوبات الصداع المتكررة والتى قد تتحول إلى صداع نصفى كالتالى :

- يجب أخذ فترات راحة قصيرة خاصة إذا كان الصداع ناتجا عن العمل المستمر لساعات، لذلك يفضل أخذ فترة راحة قصيرة لمدة خمس دقائق وتغمض عينيك ويمكنك الاستماع إلى أغنيتك المفضلة خلال فترة الراحة، حيث يساعدك ذلك على التحكم فى ضغوط العمل والتى بدورها تمنع الصداع.

- تناول وجبات صغيرة طوال اليوم وفى فترات مختلفة فمن الممكن أن ينتج الصداع من انخفاض نسبة السكر فى الدم أو انخفاض ضغط الدم، لذا فمن المهم تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم تساعد على إبقاء نسبة السكر فى الدم تحت السيطرة، ويفضل تناول وجبات الأطعمة الغنية بالبروتين والمغنسيوم حتى تبقى جسمك نشطا.

- تدليك الرأس لمدة خمس عشرة دقيقة واسترخاء العضلات، كما يمكن استخدام الزيوت العطرية لتدليك الرأس ويعمل تدليك الرأس اليومى على منع الإجهاد مما يساعد على تخفيف الصداع.

- احصل على ما يكفى من السوائل، حيث إن الجفاف يعتبر أيضا أحد أسباب الصداع، فإذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم سوف يسبب ذلك مشكلة الجفاف، وهذا بدوره قد يسبب الصداع، لذلك يفضل على الأقل شرب لترين من الماء طوال اليوم، كما يفضل شرب بعض العصائر وزيادة كمية السائل فى النظام الغذائى الخاص بك لمنع الصداع.

- أخذ راحة من الكمبيوتر الشخصى لأنه يعمل على إجهاد العين نتيجة النظر الى الشاشة لفترة طويلة، مما يسبب الصداع، لذلك يفضل أخذ راحة من الكمبيوتر عن طريق النظر إلى اتجاه مختلف عن شاشة الكمبيوتر بعد كل خمس إلى عشر دقائق، كما أن النظر إلى الشاشة لفترة طويلة قد يسبب تصلب العضلات فى منطقة الرقبة والذى يسبب بدوره الصداع أيضا.

- ممارسة التمارين بشكل منتظم فالتمارين الرياضية تساعد على منع الصداع لذلك يفضل ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة تقريبا .

- محاولة التقليل من التدخين فالإفراط فى التدخين يسبب الجفاف فى الجسم مما يؤدى إلى الصداع كما يسبب مشاكل فى ضغط الدم فى الجسم لذلك يفضل التقليل من التدخين للحد من الصداع.