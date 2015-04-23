دراسة توصى بالنوم وعدم السهر أو تناول القهوة فى ليلة الامتحان

نتائج هامة ومثيرة للطلاب المقبلين على الامتحانات كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة برانديس الأمريكية، حيث أكدت النتائج أن الحصول على القدر الكافى من النوم فى ليلة الامتحان يعد هو الأمر الأمثل لتحقيق أفضل نتيجة خلال الامتحانات.

وتابع الباحثون أنه لا يفضل تناول المشروبات المنبهة كالقهوة والشاى فى الليلة التى تسبق الامتحانات بنية السهر لأطول فترة ممكنة، والحد من الساعات التى ينامها الطالب، حيث يصيب ذلك الطالب بمشاكل واضطرابات فى الذاكرة ويؤدى إلى تدهور أدائه خلال الامتحانات، حسبما أكدت نتائج الدراسة التى أجريت على ذبابة الفاكهة.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن النوم ليلاً بشكل كاف قبل الاختبارات النهائية وطوال العام أيضاً يساهم فى تعزيز كفاءة الخلايا العصبية فى المخ، المسئولة عن تحويل الذاكرة المؤقتة إلى ذاكرة دائمة، حيث تعمل هذه الخلايا بأقصى فاعلية ممكنة عقب الحصول على القدر الكافى من الراحة ليلاً، وهو ما يعزز ذاكرة الطلاب وأداءهم خلال الامتحانات.

وكشفت الدراسات السابقة التى نشرت على مدار السنوات الماضية ارتباط النوم والذاكرة والتعلم معاً، وأن الإنسان يجب أن يحصل على القدر الكافى من النوم للتمتع بذاكرة قوية.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والعشرين من شهر أبريل الجارى، وقام المعهد الوطنى الصحى الأمريكى بالولايات المتحدة الأمريكية بدعم هذه الأبحاث مادياً.