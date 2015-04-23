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الرئيس بوتفليقة يستقبل وزير الخارجية المكسيكي

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الرئيس بوتفليقة يستقبل وزير الخارجية المكسيكي الرئيس بوتفليقة يستقبل وزير الخارجية المكسيكي

الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة

صرح وزير العلاقات الخارجية المكسيكى خوسيه أنطونيو ميادى كوريبرينا مساء أمس الاربعاء بأنه بحث مع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة إمكان التوجه نحو تقارب أكبر مع القارة الافريقية انطلاقا من الجزائر.

وأضاف الوزير المكسيكى ـ فى تصريحه الذى أدلى به عقب اللقاء ـ أنه استعرض ايضا كل الفرص المتاحة للتعاون بين الجزائر و المكسيك كما تم التطرق إلى الإجتماع المقبل للجنة المشترك التى ستعقد بالمكسيك.

وأضاف كوريبرينا أن الرئيس بوتفليقة طلب إيلاء الأولوية لكل المواضيع الهامة مثل السياحة والزراعة والصناعة والطاقة مشددا على العلاقات الأكاديمية والجامعية بين البلدين .. كما أشار إلى أن الرئيس بوتفليقة طلب ايضا توسيع هذه العلاقات إلى تدريب الجامعيين.

جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.

أ ش أ

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