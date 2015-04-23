أخبار عاجلة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

العثور على كمية هائلة من الاسلحة والذخائر داخل منزل بغرب ألمانيا

Google+ Print
العثور على كمية هائلة من الاسلحة والذخائر داخل منزل بغرب ألمانيا العثور على كمية هائلة من الاسلحة والذخائر داخل منزل بغرب ألمانيا

عثرت السلطات الالمانية على كمية كبيرة من الاسلحة والذخيرة داخل أحد المنازل غرب ألمانيا .

وذكرت ” ايه بى سي نيوز” الاخبارية الامريكية الليلة ان صاحب المنزل – البالغ من العمر 54 عاما والمقيم فى بلدة شيفرته – يتاجر فى هذه الاسلحة بدون ترخيص ، حيث عثر داخل المنزل على 700 قطعة سلاح علاوة على 2ر2 طن من الذخيرة .

واضافت الشبكة ان نقل هذه الكمية الكبيرة من الاسلحة والذخيرة بشكل آمن سوف يستغرق يومين ، فيما عبر مسئولون ألمان عن شعورهم بالدهشة وعدم التصديق ازاء امكانية ان يقوم شخص بتخزين مثل هذه الكميات الهائلة من الاسلحة والذخيرة داخل منزله الذى يقيم فيه زوجته وابنه .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل