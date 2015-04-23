العثور على كمية هائلة من الاسلحة والذخائر داخل منزل بغرب ألمانيا

عثرت السلطات الالمانية على كمية كبيرة من الاسلحة والذخيرة داخل أحد المنازل غرب ألمانيا .

وذكرت شبكة ” ايه بى سي نيوز” الاخبارية الامريكية الليلة ان صاحب المنزل – البالغ من العمر 54 عاما والمقيم فى بلدة شيفرته – يتاجر فى هذه الاسلحة بدون ترخيص ، حيث عثر داخل المنزل على 700 قطعة سلاح علاوة على 2ر2 طن من الذخيرة .

واضافت الشبكة ان نقل هذه الكمية الكبيرة من الاسلحة والذخيرة بشكل آمن سوف يستغرق يومين ، فيما عبر مسئولون ألمان عن شعورهم بالدهشة وعدم التصديق ازاء امكانية ان يقوم شخص بتخزين مثل هذه الكميات الهائلة من الاسلحة والذخيرة داخل منزله الذى يقيم فيه زوجته وابنه .

أ ش أ