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الشرطة الاتحادية تقتل 12 انتحاريًا من ” داعش” بالرمادي غربي العراق

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الشرطة الاتحادية تقتل 12 انتحاريًا من ” داعش” بالرمادي غربي العراق الشرطة الاتحادية تقتل 12 انتحاريًا من ” داعش” بالرمادي غربي العراق

قتلت قوات الشرطة الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية 12 انتحاريا من تنظيم ” داعش”  الإرهابي خلف المجمع الحكومي بالرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن- في تصريح صحفي أمس الأربعاء- إن قوات الرد السريع بالشرطة الاتحادية قتلت الانتحاريين الذين كانوا متواجدين في الدور السكنية الواقعة خلف المجمع الحكومي.

على صعيد آخر، تمكنت القوات الأمنية من اعتقال الشخص المسئول عن تفجير سيارة مفخخة في وقت سابق اليوم بحي جميلة شرقي بغداد، الذي عن قتل شخصين وإصابة 11 آخرين بجراح.

ومن جهة أخري، أكدت قيادة عمليات سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق أنها تنفذ خطة حماية زوار سامراء.. مؤكدة عدم تسجيل خروقات أمنية خلال زيارة الامام على الهادي التي يشارك بها شيعة من داخل العراق وخارجه.

وقال قائد العمليات اللواء الركن عماد الزهيري ان قيادة عمليات سامراء وبإيعاز من قيادة العمليات المشتركة وبالتنسيق مع الوقف الشيعي وهيئة الحشد الشعبي قامت بإعداد خطة أمنية وخدمية لتأمين حماية الزائرين وتقديم الخدمات والنقل والصحية لهم.

وأضاف: أن القوات الامنية لم تسجل أي خرق امني على جميع الطرق التي تم تأمينها بالقوات المشتركة وطيران الجيش العراقي .. مشيرا إلى أن الزيارة تستمر حتى بعد غد/الجمعة/.

أ ش أ

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