تجديد حبس عاطل متهم بإطلاق الخرطوش على كمين الأباجية بالخليفة 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه وآخر "هارب" متهم بإطلاق الخرطوش على كمين الأباجية.

كان شخصان يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات قد أطلقا أعيرة نارية، على الكمين فردت عليهما القوة بالرصاص الحى، ما أسفر عن إصابة أحدهما وضبطه بالدراجة البخارية، وفرد خرطوش و7 طلقات، و43 قطعة حشيش، و1000 جنيه، وهروب الآخر.

تبين لرجال مباحث الخليفة أن المصاب هو "م.أ" 30 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة السيدة زينب، وبمواجهته اعترف أمام النيابة العامة بارتكابه للواقعة، وأنه يبيع الحشيش.