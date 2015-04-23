القبض على مسجل خطر وسائق لسرقتهما ألواح خشبية بالأميرية

تمكن النقيب كريم عماد الدين على ضابط مباحث قسم شرطة الأميرية وبصحبته القوة المرافقة من القبض على كل من "محمد.م.ع" 42 سنة عاطل، مسجل خطر والسابق اتهامه فى 17 قضية آخرها 17828 لسنة 2005م الزيتون "سرقة مسكن"، و"عادل.ع.أ" 54 سنة سائق، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 17542 لسنة 2002م الزيتون "سرقة"، لدى استقلالهما السيارة رقم "ط و ب 613" ماركة شيفروليه نصف نقل ملك وقيادة الثانى محملة بألواح خشب.

وبمناقشتهما اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل موقع صرف صحى كائن بشارع عمر المختار، وباستدعاء مشرف الموقع "ياسر.ع.م" 54 سنة ومقيم دائرة قسم شرطة مصر القديمة تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2719 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.