تزويد ميناء السد العالى بـ10 كاميرات مراقبة ثابتة و4 متحركة

أكد أسعد عبد المجيد مدير إدارة ميناء السد العالى شرق، بمحافظة أسوان، بأنه سيتم تزويد ميناء السد العالى بعدد 14 كاميرا لمراقبة الحالة الأمنية وحركة الدخول والخروج بالميناء.

وأضاف رئيس ميناء السد العالى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن ذلك سيتم عرضه على اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، خلال اجتماع اللجنة العليا لموانئ السد العالى، والذى من المقرر أن يحضره السفيرة أحلام عبد الجليل أبو زيد القنصل العام لجمهورية السودان، ومدير ميناء الزبير بحلفا وهيئة الصادرات وإدارة المراسى والنقل النهرى وهيئة وادى النيل، أواخر الشهر الجارى.

وأوضح "عبد المجيد"، بأن الكاميرات ستوضع بنظام الثابتة والمتحركة، حيث تقرر أن يكون 10 كاميرات مثبتة بأماكن مختلفة داخل الميناء، و4 كاميرات متحركة لرصد الحركة داخل الميناء، مشيراً إلى أن الهدف يرجع إلى تطوير منظومة المراقبة الأمنية داخل ميناء السد العالى باعتباره ميناء دولى يربط بين جنوب جمهورية مصر العربية وشمال جمهورية السودان الشقيق.

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