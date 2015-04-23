الجيش الروسى يعرض لأول مرة تدريبات سرية لمنظومات "إس-500"

عرضت قناة "زفيزدا" الخاصة بالجيش الروسى تدريبات الجنود الروس السرية فى مركز التدريب التابع لقوات الدفاع الجوى والفضاء بأكاديمية "موجايسكفا" الخاصة بالصواريخ المستقبلية الفتاكة "إس – 500"، وأظهر الجيش جهاز محاكاة يشبه نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس – 500" المستقبلية.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الأكاديمية الروسية نيكولاى كوروبوتشكين، إن هذا النظام الجديد أسهل فى العمل باستخدام الكمبيوتر، والشاحنة الخاصة بالصواريخ الجديدة قادرة على حمل 22 طنا من الصواريخ، وسهلة السفر عبر الصحارى والمستنقعات، ويتم تدريب الجنود والمهندسين على استخدام الأنظمة الجديدة.

ويستطيع نظام "إس – 500" تدمير الأهداف الفضائية، وإسقاط صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، وهو لا يزال تحت السرية التامة.

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