عمرو موسى: عاصفة الحزم ستؤثر على اجتماع كامب ديفيد بين أوباما والخليج

استبعد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وقوع حرب برية فى اليمن خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الوضع لا يحتاج أى تدخل برى خصوصا مع توقف عاصفة الحزم.

وقال عمرو موسى خلال المؤتمر الذى عقدته مؤسسة البلد للتنمية بأحد الفنادق بالجيزة، إن القرار السعودى ببدء عاصفة الحزم كان رسالة للوسط الدولى لاسيما إيران أنهم تخطو الخط الأحمر فلا بد من رد.

وأشار إلى أن هناك خطرا إيرانيا ولابد من إيجاد حوار مع طهران، موضحا أن عاصفة الحزم ستؤثر على اجتماع كامب ديفيد بين باراك أوباما ودول الخليج، فى ظل الموقف العربى القوى، ودخول مصر فى عاصفة الحزم كان أمر مطلوب وحتمى.

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