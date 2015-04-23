تعيين ثلاثة نواب للطب العلاجى بمستشفيات بنى سويف

أصدر الدكتور علاء عزت، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، قرارا بتكليف الدكتور عصام فتحى نائباً لمدير الطب العلاجى لمستشفيات المنطقة الشمالية ناصر والواسطى وإهناسيا، بالإضافة إلى عمله كمسئول عن وحدات الغسيل الكلوى.

كما شمل القرار تكليف الدكتور طه زكى عبد الجواد نائبا لمدير الطب العلاجى لمستشفيات المنطقة الجنوبية ببا وسمسطا والفشن، والدكتور طارق أبو الخير نائباً للطب العلاجى لمستشفيات الرمد والصدر والحميات، بالإضافة إلى عمله كمدير الحضانات والأطفال المبتسرين.

ويذكر أن وكيل الوزارة قام فى وقت سابق بتكليف الدكتور حمدى مصطفى وكيل المديرية بتولى مهام مدير الطب العلاجى، خلفا للدكتور أيمن رشوان.