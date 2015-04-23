استيلاء ضابط ووالده على 7 ملايين جنيه من الأهالى بدمياط بحجة توظيفها

تقدم 6 مواطنين من أهالى مركزى الزرقا وفارسكور بمحافظة دمياط بعدة بلاغات ضد ملازم أول شرطة "أحمد.م.غ" 25 عاما مواليد ميت الخولى عبد الله مركز الزرقا، والمحال للاحتياط بتاريخ 30 ديسمبر 2014 بعد تغيبه عن عمله.

وتضمنت البلاغات التى تحمل أرقام 4340 جنح الزرقا و16457 جنح مركز الزرقا لسنة 2014 و2616 جنح الزرقا لسنة 2015م، و17225 جنح الزرقا لسنة 2014، و14699 جنح الزرقا لسنة 2014 و15473 جنح الزرقا لسنة 2014، قيام الضابط بمعاونة والده وزوج شقيقته بتكوين شركة وهمية لتجارة الأراضى والعقارات، واتخذ من مركزى فارسكور والزرقا مقرا لهم وقاموا باستلام مبالغ مالية من الأهالى بحجة توظيفها نظير ربح مالى، وبلغ أجمالى ما تم حصره من أموال ما يقرب من 7 ملايين جنيه، ثم فر المتهمون الثلاثة هاربين من محل إقامتهم بعد تهربهم من تسديد المبالغ المستحقة لأصحابها.

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، التى قام بها المقدم محمد رضوان رئيس مباحث الأموال العامة، صحة ما ورد بأقوال الشاكين، وتبين هروب المتهمين الثلاثة إلى القاهرة، وجارى التنسيق بين إدارة مباحث الأموال العامة ومديرية أمن القاهرة لضبطهم.