نبيل فهمى: العرب على وشك الانهيار والمنطقة تعتمد كثيرًا على الخارج

قال نبيل فهمى، وزير الخارجية السابق، إن المنطقة العربية على وشك الانهيار، ولابد من الحوار، فهناك فصائل عديدة فى المنطقة العربية سواء سنة أو شيعة أو أكرادا أو حوثيين، وهناك تحد حقيقى لعمل حوار، مشيرا إلى أن هناك أزمة كبيرة موجودة فى المنطقة، وهو أن كل دولة عربية تتعامل وفق مصالحها.

وأضاف فهمى، خلال المؤتمر الذى عقدته مؤسسة البلد للتنمية بأحد الفنادق بالجيزة، أن الدول العربية تعتمد على غيرها كثيرا، فلجأت إلى الأمم المتحدة ودبلوماسى أسبانى لحل أزمة ليبيا، وأيضا إلى الأمم المتحدة ودبلوماسى سيودى لحل أزمة سوريا، ولجأت إلى أمريكا لمواجهة داعش.

وأشار فهمى إلى أن هناك 5 أو 6 دول تتناقش حول الملف النووى الإيرانى ليس من بينهم أى دولة عربية، موضحا أن اعتماد العرب على الغير أفقد العرب الهوية العربية.