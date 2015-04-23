نائب رئيس مباحث أمن الدولة السابق:ضبط 2240 إخوانيا و26 خلية خلال 45 يوما

أشاد اللواء عبد الحميد خيرت، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، ورئيس المركز المصرى للبحوث والدراسات الأمنية، بمجهودات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال الـ45 يومًا الماضية منذ أن تولى الحقيبة الوزارية فى 5 مارس من العام الجارى، مشيرا إلى ضبط 1626 من القيادات الوسطى فى جماعة الإخوان، فيما ألقى القبض على 614 قيادة نوعية تقوم بالتخريب، كما سجل إجمالى القيادات الإخوانية المقبوض عليها 2240 متهما، فيما تم ضبط 26 خلية إرهابية خلال شهر ونصف.

وقال اللواء خيرت، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على فضائية صدى البلد، إن إدارة المباحث الجنائية قدمت الفترة الأخيرة بعد اختيار اللواء كمال الدالى، لتولى مهمتها، الكثير من الإنجازات التى أفخر بها، إذ ضبطت الإدارة 8778 قطعة سلاح، وبلغت قضايا المخدرات 7100 قضية، فيما تم ضبط 169 تشكيلا عصابيا، ونُفذ 920 حكما قضائيا.

وتابع: اختيارات اللواء مجدى عبدالغفار كانت موفقة وأتت بثمارها لاسيّما أنه انتقى المتخصصين ووظفهم فى أماكنهم الصحيحة، قائلًا: "لو كانت الأجهزة تولت مسئوليتها منذ 30 يونيو حتى الآن بهذه الكفاءة مكناش وصلنا للى احنا فيه دلوقتى".