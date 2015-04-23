موجز الصحافة المحلية: حرب اغتيال أمناء الشرطة

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان حرب اغتيال أمناء الشرطة تنشر الجريدة تفاصيل عمليات الجماعات الإرهابية فى استهداف رجال الأمن والعمليات الإرهابية النوعية لاستهداف أمناء الشرطة.

وقالت جريدة "الأهرام"، إن المعزين توافدوا على سرادق عزاء الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى بالإسماعيلية أمس، حيث احتشد كبار رجال الدولة ورموز السياسة والاقتصاد وكوكبة من أهل الثقافة والفكر والفن وجموع البسطاء من مختلف الأطياف والاتجاهات، وسفراء عدد من الدول العربية والأجنبية، تقديرا للراحل الكبير "الخال"، وعطائه الإبداعى المشهود، وقد أقامت القوات المسلحة سرادق العزاء، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما نعى الأزهر الشريف الأبنودى مشيدا بمواقفه وأشعاره ودوره فى صناعة الوعى والفكر، وقد رصدت "الأهرام" الحزن الشديد الذى خيم على قرية الضبعية وما حولها بالإسماعيلية، والتى سكنها الراحل فى سنين عمره الأخيرة، وعبرت شرائح واسعة من المجتمع المصرى عن الأسى العميق لرحيل الشاعر الكبير، وفى تصريحات لـ"لأهرام" عبر الفنان محمد منير عن عمق ألمه لفقدان الخال، بينما أشاد الكاتب وحيد حامد بإبداعات الأبنودى، مستعيدا ذكرياته معه بوصفه "إمام مجلس الشر"، كما تفرد "الأهرام" على صفحاتها لجوانب وصفحات مجهولة من حياة الخال عاشق مصر وضميرها.

وعلمت جريدة "الأخبار" أن الرئيس الأسبق محمد مرسى قضى ليلته الأولى بسجن برج العرب بعد صدور حكم بسجنه 20 عاما فى قضية الاتحادية فى حالة غضب شديدة، وأنه رفض ارتداء البدلة الزرقاء وخلعها لأكثر من مرة.

ومن جانبه، أكد مصدر أمنى أن المعزول ارتدى البدلة الزرقاء بعد إطلاعه بأن لائحة السجون تقضى بارتداء البدلة وأنه سيعرض نفسه للعقاب فى حال عدم تنفيذ التعليمات، فلم يخلعها مرة أخرى وظل يصرخ قائلا: "أنا الرئيس الشرعى للبلاد حتى لو ارتديت البدلة الزرقاء".

وأضاف المصدر أن المعزول استمر طوال ساعات الليل ينادى على الحرس ويصرخ فيهم بأنه سيحاسبهم وكل من حبسوه، مشيرا إلى أنه على الرغم من الحالة التى كان عليها المعزول، إلا أنه تناول كميات كبيرة من الطعام والعصائر.

وكشفت جريدة "المصرى اليوم" نقلاً عن مصادر مطلعة، رفيعة المستوى، عن عدم عقد انتخابات مجلس النواب العام الجارى حتى لو تم الانتهاء من إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل شهر رمضان، وقالت المصادر التى طلبت عدم ذكر نشر أسمائها، فى تصريحات للجريدة أن "هناك صراع كبير يدور حاليا بين لجنة تقسيم الدوائر من جهة، والحكومة من جهة أخرى، بسبب تعمد الحكومة التسرع فى إصدار قانون تقسيم الدوائر".

ونقلت جريدة "الشروق" التصريحات الخاصة التى حصلت عليها من الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، قوله إن الحكومة اتخذت قراراها عن منصب مدير منظمة العمل العربية الذى كان مرشحا له، لصالح مرشح دولة الكويت، بشكل مفاجئ أثناء المؤتمر دون علمه أو مناقشته فيه، بصفته المرشح المصرى للمنصب.

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