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"التأمين الصحى": مديونيات الهيئة وصلت لـ 820 مليون جنيه حتى الآن

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"التأمين الصحى": مديونيات الهيئة وصلت لـ 820 مليون جنيه حتى الآن "التأمين الصحى": مديونيات الهيئة وصلت لـ 820 مليون جنيه حتى الآن
قال على حجازى، رئيس هيئة التامين الصحى، إن مديونيات الهيئة وصلت إلى 820 مليون جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك طلابا يحتاجون إلى عمليات قلب مفتوح تصل تكلفتها إلى 5 ملايين جنيه فى العام الواحد.

واقترح "حجازى" خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، رفع قيمة اشتراك الطالب فى التأمين الصحى من 4 إلى 12 جنيها لزيادة الميزانية لـ 2.5 مليار جنيه.

وأكد أن الأدوية التى تحصل عليها الهيئة من وزارة الصحة يتم فحصها بدقة وعناية قبل توزيعها على المواطنين، وهناك جهات رقابية داخل الهيئة لرصد أى تجاوزات والتصدى لها على الفور. مضيفًا إن تنوع آراء المواطنين حول أداء الخدمة المقدمة من الهيئة ما بين الرفض والقبول طبيعى.


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