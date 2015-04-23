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شرطة الكهرباء تضبط 6433 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

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شرطة الكهرباء تضبط 6433 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة شرطة الكهرباء تضبط 6433 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة
شنّت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع كل مديريات الأمن حملات أمنية موسعة لضبط الباعة الجائلين والخارجين على القانون، ممن يعملون على سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، لعمل وصلات كهربائية غير قانونية مثل التى يقوم بها الباعة الجائلون وبعض المتاجر والمحال والعقارات المخالفة.

وأسفرت الحملات التى تمت خلال 24 ساعة، عن ضبط 6433 سرقة تيار كهربائى من بينها 33 قضية لكبار المشتركين، و16 مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل 6348 غرامة سرقة تيار كهربائى و23 مخالفة شروط التعاقد.


>- شرطة الكهرباء تضبط 6034 قضية سرقة تيار وتنفيذ 455 جنحة حبس خلال 24 ساعة
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