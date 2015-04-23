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الجامعة الإسلامية بباكستان تمنح "الحوينى ويعقوب وحسان" الدكتوراه الفخرية

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منحت الجامعة الإسلامية بباكستان الدكتوراه الفخرية لعدد من شيوخ التيار الإسلامى وهم الشيخ أبو إسحاق الحوينى، والشيخ محمد حسان، والشيخ محمد حسين يعقوب، والدكتور وحيد عبد السلام بالى الداعية الإسلامى، وذلك "لجهودهم الدعوية فى نشر تعاليم الإسلام".

وزار وفد من الجامعة بقيادة الدكتور حافظ سناء الله الزاهدى رئيس الجامعة الإسلامية بباكستان، الشيوخ بمنزلهم لمنحهم الدكتوراه، فيما تقدمت حملة "دافع" المقربة من شيوخ التيار الإسلامى، التهنئة على حصولهم الدكتوراه الفخرية والعلمية من الجامعة الإسلامية بدولة باكستان.

الشيخ حسين يعقوب ومحمد حسان والوفد الباكستانى بقيادة من دكتور حافظ سناء الله الزاهدى رئيس الجامعة -اليوم السابع -4 -2015
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الشيخ حسين يعقوب ومحمد حسان والوفد الباكستانى بقيادة من دكتور حافظ سناء الله الزاهدى رئيس الجامعة

الوفد الباكستانى بمنزل الشيخ أبو إسحاق الحوينى -اليوم السابع -4 -2015
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الوفد الباكستانى بمنزل الشيخ أبو إسحاق الحوينى

الشيخ محمد حسان مع الوفد الباكستانى والدكتور مصطفى رفعت نور الدين رئيس هيئة بناء العلماء والمحدثون -اليوم السابع -4 -2015
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الشيخ محمد حسان مع الوفد الباكستانى والدكتور مصطفى رفعت نور الدين رئيس هيئة بناء العلماء والمحدثون

الوفد الباكستانى مع الدكتور وحيد عبد السلام بالى -اليوم السابع -4 -2015
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الوفد الباكستانى مع الدكتور وحيد عبد السلام بالى

- حركة "دافع": الشيخ محمد حسان يجهز برنامجًا للرد على إسلام بحيرى

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