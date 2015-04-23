تحطم كابينة تليفونات إثر انفجار بمحيط مبني الأمن الوطني ببورسعيد

تحطمت كابينة تليفونات بمحيط مبني الأمن الوطني ببورسعيد مساء أمس الأربعاء إثر قيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة وذلك بدائرة حي الشرق .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة إلى مكان الحادث، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا، لحين تمشيط خبراء المفرقعات موقع الانفجار ، للكشف عن أي مواد أو متفجرات أخرى .

ولم يسفر الانفجار عن اي إصابات بشرية فيما أدى إلى تحطم الكابينة وانكسار بماسورة مياه وتحطم عدد من الواجهات الزجاجية للمحلات بمحيط الانفجار .

> تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

> أ ش أ