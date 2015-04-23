حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 23/4/2015

مواليد برج السرطان حالمون دائما ويرون أن اللون الأبيض يجب أن ينتصر دائما فى كل معركة، وهذا ما يجعلهم يصدمون فى الواقع مع الحياة الطبيعية.>لا تجعل العواطف تتحكم فى افكار ومواقفك العملية حاول أن تكون أكثر مهنية حتى لا ينتقدك مديرك وزملائك من تراخيك فى العمل ، تسوق اليك الأقدار أخبار سعيدة على مستوى المشاريع التى قدمتها فى الفترة السابقة.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

تتوقع من الحبيب أن يبادرك نفس الشعور لكن لا يحدث ذلك، لا تلقى علية اللوم أكثر من ذلك حتى لا تتحول الحياة الى جحيم حاول أن تلفت نظرة لهذه العيوب بطريقة لطيفة.