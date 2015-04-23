حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس

الهدوء والدبلوماسية من أكبر مميزات مواليد هذا البرج، مما يجعلهم مخزن أسرار المحيطين بهم ومحطة استراحة لكل متعب أو مهموم.إعلان - Ads إعلان - Ads
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية
تحقق صداقات سريعة فى محيط العمل مما يجعل شهرتك تزيد ونجمك يعلو لا تتخلى عن هذه المكانة واجعل الصبر والمثابرة رفقائك فى العمل للوصول إلى النتائج الناجحة .
توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية
يعرف الحبيب أنك بمثابة الوسادة الدافئة بعد يوم عمل مشحون، فلديك لكل مشكلة حل ولكل سؤال صعب إجابة، حافظ على هذه الميزة التى تتوفر فيك، فهى من اسباب نجاح هذه العلاقة الجميلة.