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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس

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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس
الهدوء والدبلوماسية من أكبر مميزات مواليد هذا البرج، مما يجعلهم مخزن أسرار المحيطين بهم ومحطة استراحة لكل متعب أو مهموم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب على مستوى الحياة العملية

تحقق صداقات سريعة فى محيط العمل مما يجعل شهرتك تزيد ونجمك يعلو لا تتخلى عن هذه المكانة واجعل الصبر والمثابرة رفقائك فى العمل للوصول إلى النتائج الناجحة .

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

يعرف الحبيب أنك بمثابة الوسادة الدافئة بعد يوم عمل مشحون، فلديك لكل مشكلة حل ولكل سؤال صعب إجابة، حافظ على هذه الميزة التى تتوفر فيك، فهى من اسباب نجاح هذه العلاقة الجميلة.

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مصر 365

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